COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DEMBÉNI-MAMOUDZOU (CADEMA)

La CADEMA recrute un(e) contrôleur (euse) de collecte des déchets ménagers.

Le (la) contrôleur (euse) de collecte s’assure sur le terrain de la bonne réalisation des prestations de collecte par les prestataires de service dans le cadre de l’amélioration du service public et de la réduction des coûts.

MISSIONS :

Dans le cadre de la surveillance des prestations de collecte :

• Contrôles des PAV à la suite de la collecte des ordures ménagères, des déchets verts et des encombrants

• Contrôles inopinés des prestataires en cours de collecte (horaires, mesures de sécurité mises en œuvre, pesées,..)

• Contrôles du nettoyage et de la réparation des mobiliers urbains destinés à la collecte

• Contrôle du tri et du traitement des encombrants (tonnages, process, traçabilité…)

• Contrôle du pré-tri des dépôts en mélange à proximité des PAV

Elaboration et mise à jour du tableau d’incidences (du signalement à la résolution)

• Analyse des besoins en contenants (bacs, conteneurs semi-enterré ou enterré ou tout type de contenant déployé dans le territoire communautaire) et gestion du parc (entretien, stock).

Dans le cadre de ses missions de terrain : signaler toute incivilité dans l’espace public et/ou atteinte à l’environnement (dépôt sauvage, VHU, vidanges sauvages, abandon de déchets de chantier,…)

Rendre régulièrement compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain et être force de proposition pour l’amélioration des prestations liées à la collecte des déchets.

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: B

Filière: Technique

Cadres d’emplois: Technicien

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le jeudi 13 février 2020 à Monsieur le Président de la CADEMA, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 01 mars 2020.