COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DEMBÉNI-MAMOUDZOU (CADEMA)

La CADEMA recrute un(e) chargé(e) des mobilités actives. Sous la responsabilité du chef de projets mobilité /Transports, il/elle sera chargé (e) de Développer sur le territoire de la CADEMA la pratique du vélo et des mobilités actives.

La réalisation du schéma directeur des mobilités actives et des itinéraires cyclables de l’agglomération en lien avec les communes puis suivi des actions qui seront prévues par le schéma directeur,

MISSIONS :

• Suivi technique et financier des aménagements pour le vélo,

• Suivi technique de l’intégration de la dimension cyclable dans les projets action cœur des villes de Mamoudzou et Dembéni,

• Suivi technique du futur délégataire des transports urbains sur la question des vélos,

• Réalisation d’un plan de communication et mise en place d’actions pour promouvoir la pratique du vélo et des mobilités actives dans l’agglomération (pedibus, cyclobus, covoiturage, plan de déplacements d’entreprises et d’administrations …),

• Participation à la réalisation du PLUI de la communauté d’agglomération pour son volet vélo et mobilités actives, Suivi du SIG de l’agglomération dans sa partie vélo et mobilités actives.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :

• Participer à la préparation et à l’élaboration de réunions et documents décisionnels au sein de la CADEMA,

• Contribuer à la rédaction du rapport d’activités de la direction,

• Sensibiliser, informer et communiquer auprès de tous les usagers et acteurs de mobilité active,

• Participer aux éventuelles animations auprès des différents publics cibles

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A/Ingénieur

Filière: Technique

Cadres d’emplois:

Ingeniur/Attaché Territorial

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le jeudi 13 février 2020 à Monsieur le Président de la CADEMA, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 01 mars 2020.