COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DEMBÉNI-MAMOUDZOU (CADEMA)

La CADEMA recrute un(e) chargé(e) de mission milieux aquatiques et eaux pluviales urbaines. Il/Elle intervient sur :

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau,

• La défense contre les inondations et contre la mer ;

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

MISSIONS :

• Définir les programmes pluriannuels de restauration et d’entretien des cours d’eau et des mangroves,

• Suivre les études et travaux des PAPI (programme d’actions de prévention des inondations) en lien avec les bureaux d’études, maitres d’œuvres et services de l’Etat,

• Travailler avec les équipes en place dans les communes pour définir les programmes d’entretien courant, de renouvellement et d’extension des réseaux et ouvrages de gestion des eaux pluviales

• Suivre le programme des travaux réalisés par les communes pour la gestion des eaux pluviales,

• veiller à la bonne exécution des prestations et missions confiées aux communes dans le cadre de la convention de gestion conclue entre les deux parties,

• Participer aux réflexions sur la mise en œuvre de la compétence « Eaux pluviales urbaines »

• Contribuer, voire prendre en charge les démarches de consultation des entreprises en vue de s’attacher les services de prestataires externes pour la réalisation éventuelles d’études et de travaux,

• Suivre l‘exécution et la réception des travaux en relation avec les entreprises, le maître d’oeuvre et les intervenants (réunions chantier, démarches de sécurité-prévention, etc.),

• Organiser et animer les réunions avec les différents acteurs concernés,

• Participer aux réflexions portant sur l’intégration des problématiques Eau dans les documents d’urbanisme et dans les grands projets de l’Agglomération,

• Proposer, chaque fois que c’est pertinent, des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales,

• Mener des négociations avec les riverains et usagers,

PROFIL DE RECRUTEMENT

• Formation niveau BAC+2 minimum en environnement spécialisée dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques,

• Connaissance et maîtrise des différentes techniques d’entretien et de restauration des cours d’eau, de gestion des eaux pluviales urbaines, en hydraulique fluvial et urbaine et hydrologie, SIG (QGIS en particulier), des outils informatiques : tableur (Excel principalement, …), traitement de texte (Word, power point,…), un outil de modélisation hydraulique serait un plus,

Conduites de projets et de chantiers de travaux sur les cours d’eau sur les volets techniques (suivi et cadrage) et administratif (rédaction des cahiers des charges, demandes de subvention)

• Capacité et goût pour le travail de terrain, en conditions parfois difficiles (berges escarpées, habitats spontanés, présence de déchets, contraintes météorologiques)

• Capacité à encadrer et animer une équipe de terrain,

• Capacité à piloter des prestataires de service externes à la structure

• Connaissance des acteurs de l’eau et de la réglementation, des collectivités locales et des procédures de marchés publics,

• Qualités requises : sens du relationnel et de la négociation, connaissances du monde rural, aisance rédactionnelle, adaptabilité et capacité à mener à bien un projet,

• Permis B indispensable.

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le jeudi 13 février 2020 à Monsieur le Président de la CADEMA, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 01 mars 2020.