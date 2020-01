Les retenues collinaires regonflées par le dernier épisode pluvieux

Les retenues collinaires affichaient mardi des taux de remplissage de 36% pour Dzoumogné, et de 39% pour Combani. Deux jours de pluies plus tard, surtout mercredi, la première a pris un mètre en une journée, nous indique la DEAL, environ 160.000 m3 d’eau, affichant 43,6%. Celle de Combani est à 44%, soit 30 cm de plus, environ 70.000 m3.

Un début de saison des pluies rassurant, qui devrait permettre de ne bientôt plus puiser dans les retenues. « C’est déjà fait pour Combani, alors que nous prélevons toujours sur Dzoumogné, le débit des rivières alimentant l’usine de traitement de Bouyouni étant encore insuffisant pour l’alimenter à 100% », rapporte Christophe Trollé, directeur adjoint de la DEAL.