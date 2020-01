L’Adie met les communes au cœur de la création d’entreprise

L’Association pour le droit à l’initiative économique permet aux personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire de créer leur entreprise par le biais du micro-crédit. Ses résultats à Mayotte ne sont plus à prouver. Au niveau national, une interrogation est née : « Libérer la création d’entreprise pour tous dans toutes les communes de France. Une utopie ? »

La nouvelle édition 2020 de la campagne de sensibilisation à la création d’entreprise, porte donc sur ce travail avec la rencontre des porteurs de projets de création d’entreprise dans 300 communes de France.

« Qu’ils soient déjà en activité ou qu’ils souhaitent se lancer, les entrepreneurs déplorent, à 70% un manque d’information de la part de leur commune sur l’accompagnement à la création d’entreprise. Afin de lever ce frein à l’initiative économique, l’Adie organise pendant une semaine, avec ses partenaires, près de 300 événements partout en France métropolitaine et en Outremer. »

Afin de mettre en valeur l’ambition et l’engagement de ces entrepreneurs, souvent invisibles, qui s’implantent et se développent durablement dans des communes dont ils sont également les citoyens, l’Adie organise une nouvelle campagne aux quatre coins de l’île et sur Petite Terre, du 3 au 7 février 2020, qui sera relayée sur son site internet, celui de ces partenaires, sur les réseaux sociaux et dans la presse régionale.

Le programme des actions ci-dessous:

– L’ « Adie Thé » à Kawéni, lelundi 3 février de 8h00 à 11h00 – Petit Déjeuner créateurs

Agence Adie Kawéni – Centre Maharajah (en face de HD)

– « Na Adie bass oumegnefou wa oujouzi ! » à la Vigie sur Petite Terre, le mardi 4 février de 9h00 à 12h00 – Réunion d’informations collective Dagoni la Vigie – Petite Terre

– « A la rencontre du Nord » à Acoua le mercredi 5 février de 8h30 à 15h00 – Atelier sur l’entrepreneuriat, Place de la Mairie d’Acoua

– Forum sur l’ « Insertion par la création d’entreprises » à Chiconi, le jeudi 6 février de 8h00 à 15h00 – Rencontres avec des professionnels, Place Sicotram à Chiconi

– Inauguration de l’Adie à la MJC de Miréréni à Chirongui, le vendredi 7 février de 9h00 à 11h00 – Quizz et ateliers sur l’entrepreneuriat, Route nationale de Miréréni à Chirongui