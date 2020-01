IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :

Commune de DEMBENI

OBJET DE LA CONSULTATION:

LOCATION DE 4 CONTENEURS REAMENAGES POUR ACTIVITE DE RESTAURATION

LIEU D’EXÉCUTION :

Commune de Dembéni – entrée de ville

PROJET :

Dans le cadre du projet d’aménagement du parc urbain situé à l’entrée de la commune (Parc Ounafassi), la ville de Dembeni souhaite mettre à disposition de la population une offre en restauration. Cette offre sera proposée dans des conteneurs réaménagés à cet effet, soit 4 au total, tous disposant d’une terrasse extérieure pour accueillir la clientèle. Une offre de cuisine qualitative et diversifiée valorisant les produits de saison et issus de l’alimentation durable sera très appréciée et privilégiée dans le choix des candidatures.

Planning : Date prévisionnelle de mise en location des 4 conteneurs (sous réserve des autorisations réglementaires en cours d’instruction) : de mars 2020 à septembre 2020, soit :

– Mise en location du container n° 3 : mars 2020

– Mise en location du container n° 5 : mai 2020

– Mise en location du container n° 4 : juillet 2020

– Mise en location du container n° 6 : septembre 2020

Le candidat devra préciser dans son offre le conteneur qu’il souhaite louer.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les candidatures seront analysées au regard des critères suivants :

Critères Notation

1-Le projet commercial 10 points

2- La viabilité économique du projet 10 points

CONDITIONS DE RETRAIT

Le dossier d’Appel à Candidatures sera à retirer, à compter du lundi 27 janvier 2019, à l’accueil de la Mairie de Dembeni sur un support informatique (clé USB) fourni par le candidat.

CONDITIONS DE DÉPÔT ET DÉLAI

Date limite de réception des offres : lundi 24 février 2020 12H. Les candidatures seront à déposer, à l’attention de Mr le Maire, au Secrétariat Général contre Récépissé.

Date d’envoi du présent avis :

vendredi 24 janvier 2020.