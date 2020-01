Vos sorties du weekend

Vendredi 24 janvier

Kawéni

Ciné Musafiri

Rdv à la MJC de Kawéni à 19h30 pour une projection du film d’animation Les Indestructibles 2.

Gratuit

Samedi 25 janvier

Kani-Keli

Dès 8h

Marché agricole et artisanal

Marché agricole et d’artisanat du Sud, à Kani-Kéli samedi 25 janvier. Evènement gratuit, organisé par la Communauté de Communes du Sud et les communes membres (Bandrélé, Bouéni, chirongui, Kani-Kéli). Venez nombreux chercher vos fruits et légumes, plantes, objets d’artisanat, et profiter de la restauration et des animations sur place !

Plus de 30 exposants, présents de 8h à 15h rue de l’école primaire. N’oubliez pas d’amener vos sacs cabas pour éviter le plastique !

Dzoumonié

Dès10h

Stage de percussions et danse africaines le samedi 25 janvier 2020 au Black & White à Dzoumogné. Percussions (djembé et doums) de 10h à 12h avec William. Danse de 14h30 à 16h30 avec Anouk, accompagnée des percussionnistes de l’asso. 20 euros le stage de 2h, 15 euros pour les adhérents. Tous niveaux, sur inscription sur FB ou zinanawasi@gmail.com

Coconi

20h

Concert d’ « entre parenthèses » au Gaboussi à Coconi le 8 février 2020 a partir de 20h00

Mtsangamouji

Dès 20H



La Boissonnerie, plage d’Ambato, RN1, M’tsamgamouji.

Contact JP, 0639653855

Possibilité bivouac, restauration traditionnelle, snack, pub, pizzas

Page Facebook:

Combani

Concert

Dès 20h

Rdv à La Forge de Combani pour une soirée concert. Informations ci-contre

Koungou

Cine Musafiri

19h30

Projection du film YAO au Majicavo Dagoni

Gratuit