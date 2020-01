NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :

Commune de M’tsamboro

Correspondant : HACHIME Soibirdine,

Mairie de M’tsamboro

place Hôtel de ville

97630 M’TSAMBORO.

tél. : 0269621950 –

télécopieur : 0269621950,

Courriel : soibirdine.hachime@mairie-mtsamboro.fr,

OBJET DU MARCHÉ :

travaux de renovationdes voiries de m’tsamboro – 2019.

Type de marché de travaux : exécution.

CPV –

Objet principal : 45233220.

Objets supplémentaires : 45262522.

Lieu d’exécution : commune de Mtsamboro 97630 Mtzamboro.

Code NUTS : |FRY5|.

Estimation de la valeur (H.T.) : 1000000 euros.

Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION :

120 jours à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 mars 2020

Unité monétaire utilisée, l’euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Critères de sélection des candidatures :

voir règlement de consultation ci-joint

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

voir règlement de consultation ci-joint

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :

TYPE DE PROCÉDURE :

procédure adaptée.

Date d’envoi du présent avis à la publication :

23 janvier 2020.

Date limite de réception des offres :

24 février 2020 à 11:00.

Délai minimum de validité des offres :

120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements relatifs aux lots :

CPV – Objet principal : 45233142.

Lot n°1: VOIRIE – VILLAGE DE MTSAMBORO.

Lot n°2: ACCOTEMENT ET RESEAUX D’ASSAINISSMENT EAU PLUVIALE – VILLAGE DE MTSAMBORO.

Lot n°3: VOIRIE – VILLAGE DE HAMJAGO.

Lot n°4: ACCOTEMENT ET RESEAUX D’ASSAINISSMENT EAU PLUVIALE – VILLAGE DE HAMJAGO.

Lot n°5: VOIRIE – VILLAGE DE MTSAHARA.

Lot n°6: ACCOTEMENT ET RESEAUX D’ASSAINISSMENT EAU PLUVIALE – VILLAGE DE MTSAHARA.

MOTS DESCRIPTEURS :

Voirie et réseaux divers.

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE TECHNIQUE PEUVENT ÊTRE OBTENUS :

MAORE ETUDES ET INGENIERIE – ZI NEL KAWENI – BP 278 –

97600 MAMOUDZOU

tél. : 0269615185

courriel : mei5.mayotte41@orange.fr

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF PEUVENT ÊTRE OBTENUS :

Direction des services au territoire

Correspondant : Soibirdine Hachime –

tél. : 0639279161 –

courriel : hachimesoibir1@gmail.com

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de Mayotte

Les Hauts du Jardin du Collège à Mamoudzou –

97600 Mamoudzou –

tél. : 0269621950

courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr