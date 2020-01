POUVOIR ADJUDICATEUR

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), Babadi Mohamed AHMED, BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou ,

FRANCE. Tel : +33 269621111.

E-mail : babadi.mohamed.ahmed@sieam.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur :

https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Eau.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

TRAVAUX D’EXTENSION DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DANS LES COMMUNES DE MAYOTTE.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

41110000

Lieu d’exécution

sur l’ensemble du territoire de Mayotte 97600 MAMOUDZOU

Code NUTS : FRY5

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

INFORMATIONS SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Critères d’attribution retenus :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix de prestation 60%

2: Valeur technique 40%

Une enchère électronique a été effectuée : non

Attribution :

LOT N° 1 : attribué

Intitulé :

Secteur nord de Mayotte (cis Petite – Terre)

Il comprend les communes de: Mtsamboro, Acoua, Bandraboua, Mtsangamouji, Tsingoni, Mamoudzou et Koungou, Pamandzi et

Dzaoudzi-Labattoir

Date d’attribution du marché :

17 janvier 2020

Nombre total d’offres reçues : 6

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

La Mahoraise des Travaux Publics (MCTP) Monsieur MOUSSA SOULAIMANA , BP 63 2 Rue de la Santé COMBANI , 97680 ,

TSINGONI , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 2 : attribué

Intitulé :

Secteur sud de Mayotte

il comprend les communes de: Chiconi, Sada, Chirongui, Bouéni, Kani-Keli, Bandrélé, Démbéni et Ouangani

Date d’attribution du marché :

17 janvier 2020

Nombre total d’offres reçues : 6

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

La Mahoraise des Travaux Publics (MCTP) Monsieur MOUSSA SOULAIMANA , BP 63 2 Rue de la Sante COMBANI , 97680 ,

TSINGONI , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mamoudzou , Les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou , FRANCE. Tél. +33 269611856. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Fax +33 269621862.

URL :

http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

22 janvier 2020