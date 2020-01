La perturbation fait 4 morts à Madagascar

La dépression qui a traversé Mayotte n’épargne pas non plus Madagascar depuis mercredi. Numéroté NR06, elle traverse même la Grande Ile, en apportant fortes pluies et vents violents.

Des pluies torrentielles se sont abattues sur Madagascar, faisant 4 morts et 22 disparus selon un bilan provisoire rapporté par le conseil départemental de Mayotte. “Des milliers de familles sont dans une situation d’urgence que compliquent encore les crues et les glissements de terrain”.

Le président Soibahadine Ramadani exprime “son immense tristesse et son soutien aux autorités malgaches dans la gestion de ce drame”. Il demande “au représentant de Mayotte à Madagascar d’exprimer à l’ambassadeur de France ses sincères condoléances au nom de l’exécutif départemental face à cette épreuve.”