ZAC de Mramadoudou : le marché remporté par le groupement SIM/OCIDIM, SMTPC, SOGEA

C’est un groupement solidaire entre la Société Immobilière de Mayotte (SIM), mandataire du groupement et pilote du projet d’aménagement, et les sociétés du Groupe Vinci : OCIDIM, SMTPC et SOGEA, qui va œuvrer à l’aménagement de la ZAC du sud-ouest de l’île.

D’une superficie de 13 ha, la ZAC de M’ramadoudou est située dans la partie la plus urbanisée de la commune de Chirongui confrontée à un besoin en logements et en équipements, lié à son évolution démographique et à son plan communal de lutte l’habitat indigne (PCLHI).

L’opération est la première d’une telle ampleur dans le sud de l’île ; il est prévu la réalisation de nombreux équipements publics et privés d’intérêt collectif. Outre la création de 600 logements dans des typologies variées : Une gendarmerie, une caserne des pompiers, un pôle administratif, une maison de vie, une crèche, une résidence autonomie, un pôle santé, des aires de loisirs multi sports, des commerces et services de proximité dont un supermarché.

La concession est prévue sur une durée de 10 ans. Le montant global du bilan prévisionnel de l’opération d’aménagement est évalué à 47 Millions d’euros.

La signature officielle se déroulera le jeudi 23 janvier 2020 à 10h au siège de la Communauté de Communes du Sud en présence du Président Ismaila Mderemane Saheva, Hanima Ibrahima Jouwaou, maire de Chirongui, Ahmed Ali Mondroha, Directeur Général de la SIM, Christophe Arnoud, Directeur Général de OCIDIM et Frédéric Guillem, Directeur Général de SMTPC-SOGEA.