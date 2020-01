Ouverture du site de Pôle emploi à Mayotte

Il était temps ! Pôle emploi Mayotte se dote d’un nouvel outil qui pourra on l’espère dynamiser les propositions d’emploi, puisqu’il s’affiche sur la toile.

On y trouve des ressources et informations à destination des demandeurs d’emploi mais aussi des actifs qui souhaite changer de travail ou trouver une formation, des ressources et informations à destination des employeurs et recruteurs, des particularités régionales, des actualités et événements de la région.

Selon son directeur Jean-Christophe Baklouti, « Ce site Web a vocation à s’enrichir pour apporter à ses utilisateurs toutes les informations utiles pour mieux connaître le marché du travail à Mayotte, les mesures d’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et l’offre de service déployée à destination des entreprises pour faciliter leurs recrutements. »