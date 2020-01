Maintien de la vigilance Fortes pluies, levée de la vigilance Vent fort à 22h ce mercredi

Le flux de mousson reste bien installé sur Mayotte, rapide et perturbé, selon Météo France. Il engendre des précipitations modérées à fortes, durant la nuit prochaine et la journée de demain avec une activité électrique ponctuellement soutenue. Néanmoins, des périodes d’accalmies s’observent durant la période. Le prochain bulletin de suivi sera produit le jeudi 23 janvier 2020 vers 8 heures locales.

En matière de flux de mousson, il reste perturbé et rapide mais il s’affaiblit progressivement durant la nuit. Il génère un vent d’Ouest-Nord-Ouest de 70 à 80 km/h en

rafales.

Pour information, il a été relevé dans la journée de mercredi 22 janvier 2020, 80 km/h en rafales à Pamandzi, 90km/h à Trévani, 56km/h à Coconi et 61km/h à Mronabéja.

Ce vent génère une mer agitée dans le lagon (autour de 2 mètres 50 sur la façade Ouest de Mayotte) et forte en dehors (plus de 3 mètres).

Ce-ci est le dernier bulletin de suivi pour cette épisode. La vigilance Vent Fort sera levée le

mercredi 22 janvier 2020 vers 22 heures locales.