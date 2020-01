Coronavirus chinois : pas de gros risque pour Mayotte mais des conseils de vigilance

Depuis fin décembre donc, un nouveau coronavirus est apparu en Chine, sur un marché d’animaux vivants, dans la ville de Wuhan (700 km à l’Ouest de Shanghai). Au 21 janvier 2020, la Chine a confirmé 291 cas et 9 décès au total. Des cas ont été recensés à Pékin, Shanghai, Guangdong et Wuhan, parmi lesquels 15 personnels de santé, ainsi qu’en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud.

La transmission interhumaine semble désormais confirmée.

La situation, qui évolue très vite, est suivie avec attention par les autorités sanitaires nationales et par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui se réunit ce jour afin de déterminer si la circulation de ce nouveau virus constitue ou non « une urgence de santé publique de portée internationale ».