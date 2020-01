Mayotte placée en vigilance Vent fort ce mercredi à 4h du matin

Une circulation dépressionnaire se creuse au centre du canal du Mozambique. Celle-ci devrait transiter vers l’Est. Au Nord de ce système, une ligne orageuse plus marquée devrait toucher Mayotte durant la deuxième partie de journée de mercredi 22 janvier 2020.

A l’avant de cette ligne, le vent de Nord-Nord-Ouest se renforce de 70 à 80 km/h en rafales, voire 90 à 100 km/h sous orages.

Pour information, il a été relevé dans la journée de mardi 22 janvier 2020 près de 60 km/h en rafales à Pamandzi.

Ce vent génère une mer agitée dans le lagon (autour de 2 mètres 50 sur la façade Ouest de Mayotte) et forte en dehors (plus de 3 mètres 00).

Conseils de comportement en cas de vents violents :

Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les

informations diffusées dans les médias :

● Soyez prudents dans vos déplacements en évitant, de préférence, les secteurs forestiers.

● Limitez votre vitesse sur route, en particulier si vous conduisez un véhicule ou un

attelage sensible aux effets du vent.

● Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

● Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être

endommagés.

● Soyez vigilants face à l’envol et aux chutes possibles d’objets divers, tels que branches,

tôles, panneaux,…

● N’intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils électriques tombés

au sol.

● Ne sortez pas en mer, renforcez les amarres des bateaux à quai.

● Ne vous promenez pas en forêt, sur le littoral ou sur les plages.

● Prévoyez des moyens d’éclairage de secours.

Pour plus d’information, veuillez contacter Météo France : 02 69 60 10 04

Site Internet de Météo France : http://www.meteofrance.yt

Le prochain bulletin de suivi sera produit le mercredi 22 janvier 2020 vers 10 heures locales.