L’Office de tourisme de la 3CO fait le mur

L’objectif est de créer des points d’accueil éphémère dans les 5 communes du Centre-Ouest afin d’être au plus près de la population locale. Cette opération, menée en partenariat avec les communes, permet à son équipe de se déplacer dans les 5 mairies du Centre-Ouest afin d’informer sur l’existence de l’Office de tourisme intercommunal, mettre en avant les offres et attraits touristiques et apporter des conseils et des idées de découverte du territoire.

Suivant un programme bien établi, l’Office de tourisme a entamé sa tournée ce lundi 20 janvier à la Mairie de Chiconi, où les habitants ont fortement apprécié l’initiative.

Ne manquez pas les prochains rendez-vous, qui auront lieu de 8h à 12h : le mercredi 22/01 à la mairie annexe de Sada, le lundi 27/01 à la mairie de Tsingoni, le mardi 28/01 à la mairie de Ouangani et le mercredi 29/01 à la mairie de M’tsangamouji.

Cette action sera reconduite tout au long de l’année afin d’aider la population à s’approprier les nombreuses richesses du Centre-Ouest et de Mayotte.