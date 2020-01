Un légionnaire vainqueur de la course Trail and the city

Trail and the City est un évènement qui se déroule à Mayotte depuis le village de Majicavo Koropa au Nord de Mamoudzou. Comme son nom l’indique la course propose un parcours original de 15 km et 300 m D+ environ entre trail urbain et couse nature avec passage dans un immeuble ou dans la brousse avec plusieurs rivières à traverser. Un tracé varié et dans l’ensemble assez rapide mais avec quelques portions techniques.

Organisée par le Racing Club de Mamoudzou de Sébastien Synave, l’épreuve accueillait ce dimanche 230 inscrits, 215 au départ, 207 ont franchit la ligne d’arrivée. Le vainqueur de l’épreuve est Willy Nduwimana, un athlète du DLEM (Légion), qui a couru les 15km en 55minutes et une seconde, de peu devant le champion “Tekno”, El Habib Zoubert (55’13”).

Tous les résultats en cliquant ici.