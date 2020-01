Conférences et concerts, l’agenda culturel 2020 du Centre universitaire est sorti

Avec le soutien des partenaires institutionnels que sont la DAC Mayotte, la DJSCS, le Rectorat d’Académie et en collaboration avec les associations qui œuvrent pour la diffusion de la culture et de l’éducation pour tous, le CUFR nous invite à découvrir l’agenda culturel du Centre Universitaire de Mayotte (période de janvier à juin 2020).

Cette année encore, concerts, spectacles, conférences, ateliers de pratique artistique, masterclass, séjours culturels et rencontres avec les artistes et professionnels du spectacle vivant attendent les usagers du CUFR et l’ensemble de la population.

Les conférences en amphi débuteront le vendredi 31 janvier 2020 à 12h30, par Damien Devault, Maître de conférences en Ecotoxicologie au CUFR, sur “Epidémiologie des eaux usées : reconstitution de l’exposition des populations”. Trois concerts sont au programme, avec Eliasse en première date le 21 mars à 20h30.

Voir l’ Agenda culturel 2020 du CUFR