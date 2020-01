Un Mahorais défend le savoir-faire français à l’Elysée

Quel est le point commun entre une cocotte-minute, une brosse à dents et le ciré marin ? Ils sont tous exposés ce week-end à l’Elysée pour le Salon du « Fabriqué en France ». Et la découpe 3D made in Mayotte d’Anli Julien figure parmi les 120 produits.