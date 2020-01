La Ville de Mamoudzou recrute, un(e) Responsable de formation et développement des compétences. Rattaché(e) à la direction des ressources humaines, le titulaire du poste, identifie et analyse les besoins individuels et collectifs en matière d’évolution des compétences. En cohérence avec la politique RH de la Collectivité, il/elle conçoit, met en œuvre et évalue le plan de formation et les dispositifs de professionnalisation associés. Il/Elle a pour rôle également d’interroger le fonctionnement de son organisation pour améliorer les compétences de chacun.

MISSIONS

• Accompagnement de la stratégie RH de la collectivité en matière de formation

• Analyse des besoins de développement de compétence des services et des agents

• Conception, mise en œuvre et pilotage du plan de formation

• Ingénierie de formation individuelle et collective

• Organisation des actions de formation ;

• Réalisation des bilans de formation;

• Communication des plannings concours, inscription et suivi concours ;

• Gestion des stages d’immersion ;

• Organisation des déplacements des agents ;

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A/B

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché / Rédacteur

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le vendredi 31 janvier 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir dés que possible.