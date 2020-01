Vers une adoption du schéma d’aménagement régional en 2021

Dans un communiqué, la Délégation de Mayotte à Paris, émanation du conseil départemental, annonce que la maquette en 3D du département est dans la capitale.

“Le Schéma d’aménagement régional (SAR) marque une ambition partagée pour Mayotte”, rappelle le communiqué.

“Ce document spécifique aux Outre-mer et encadré par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) doit répondre à des impératifs de développement durable en assurant un parfait équilibre entre le développement harmonieux d’un territoire et la protection des espaces sensibles. Il se veut un document d’orientation stratégique, de planification transversale et d’aménagement du territoire. Pilote, le Conseil départemental entend l’inscrire dans une véritable démarche de concertation collective associant tous les acteurs insulaires : les élus départementaux, les maires, les présidents des intercommunalités, l’État, les acteurs économiques et institutionnels, les acteurs de la société civile, ainsi que l’ensemble de la population mahoraise. Pour recueillir l’avis de la population et sa vision de Mayotte de demain (Maoré Messo), une tournée d’une maquette grandeur nature de l’île de 15m² et baptisée « Ouparana » a sillonné tout Mayotte.”

Suite à quoi la maquette a entrepris un petit voyage puisque ce tour de l’île a été ensuite “enrichi de temps forts à La Réunion et à Paris le 11 janvier 2020. Portée par le Conseiller départemental de Sada, M. Nomani Ousseni, l’équipe en charge du SAR était accueillie samedi 11 janvier 2020 de 09h00 à 13h00 par la Délégation de Mayotte à Paris en plein cœur de la capitale afin d’exposer le projet et débattre avec le public. La communauté mahoraise présente a eu l’occasion de discuter des enjeux et défis mais surtout d’apporter son regard sur les chantiers nombreux que porte l’élaboration de ce document réglementaire, d’aménagement et par lequel devra émerger un projet de développement du territoire de Mayotte.”

Quelques dizaines de personnes “étudiants, cadres, présidents d’associations et personnalités ont bravé ce samedi 11 janvier 2020 les difficultés de transport pour venir partager avec les experts pour l’intérêt de Mayotte” précise le communiqué.

“Il existe encore la possibilité de laisser un avis (nominatif ou impersonnel), une question, une contribution ou une remarque sur le site internet (https://www.cg976.fr) dans la rubrique SAR.”

Rappelons les deux grandes étapes à venir en termes de calendrier :

2020 : adoption par le Conseil départemental, validation par le Préfet, recueil des avis du public

2021 : adoption définitive par le Conseil départemental et approbation du Conseil d’État.