Air Austral tique sur le plastique

D'ici un an et demi, les compagnies aériennes qui n'auront pas évolué vers des matériaux "écoresponsables", seront dans l'illégalité. Air Austral a décidé d'anticiper en remplaçant gobelets, petites cuillères et les emballages.

La loi pour la protection de l’Environnement oblige les compagnies aériennes à supprimer certains plastiques à usage unique à compter du mois de juillet 2021. La compagnie réunionnaise a donc choisi de s’organiser avant cette échéance en cherchant à substituer les ustensiles plastiques utilisés notamment pour les repas.

Dans un communiqué, Air Austral indique liste les évolutions mises en place “depuis la fin du mois de décembre 2019” :

Les 2,3 millions gobelets en plastique par an, remplacés par des gobelets en carton

Les 500 000 tasses en plastique par an pour le petit déjeuner, remplacées par des gobelets en carton pour boissons chaudes

Le million de cuillères par an pour petit déjeuner : remplacée par une petite cuillère en bois

Le kit Batteur + sel de céleri : le batteur plastique est remplacé par un batteur en bois

D’autres articles, considérés comme « tolérés » seront également remplacés.

– Dans les trousses de voyage Club Austral, Confort et Loisirs : Le sachet d’emballage plastique individuel a été remplacé par un sachet en matière Plastique végétal biodégradable (changement au 1er trimestre 2020 pour les trousses des classes haute contribution Club Austral et Confort), les composants en plastique à usage unique (brosse à dents, peigne, kleenex …) ont été remplacés par du bois ou du Plastique végétal, les trousses Loisirs sont désormais en matière rPET (plastique recyclé et recyclable), et emballées dans un sachet en Plastique végétal.

– Divers articles de bord (avions cadeau, kits BB, casques individuels…) actuellement emballés individuellement dans un sachet plastique sont conditionnés dans un sachet en matière Plastique végétal biodégradable.

“Air Austral conserve son engagement quotidien dans la réduction de son empreinte environnementale pour proposer à ses clients un voyage responsable. Elle poursuit sa démarche écoresponsable et travaille actuellement sur le remplacement d’autres items (ex : les sachets plastique pour l’emballage et le ramassage des couvertures).