Mamoudzou : les voeux d’un maire sur la réserve

Qualifié de "creux et sans saveur", le discours du maire Mohamed Majani est celui d'un maire en réserve électorale. La cérémonie s'est montrée plus discrète que d'habitude et chaque mot était pesé.

Les voeux auraient pu être l’occasion d’une sous-entendu bien placé en vue des municipales qui auront lieu dans deux mois. A Mamoudzou, il n’en a rien été. Tout au plus le maire sortant a-t-il évoqué en interview la “confiance” que pourraient lui accorder les habitants, comme pour rappeler qu’il n’a pas encore quitté son siège. Il s’est aussi dit “fier et heureux d’apporter son aide”

Le maire a salué l’esprit d’unité qui avait prévalu lors du passage du cyclone Belna “qui nous a appris que nous savons nous unir dans l’adversité”.

Sur le déroulé, plus que le discours très neutre du maire, on retiendra la prestation du conseil municipal des jeunes. Avec humour, ces derniers ont su évoquer les sujets qui les préoccupent, comme les caillassages ou les bagarres. Ils ont aussi et surtout offert une très touchante interprétation de la chanson Imagine de John Lennon.

Une chanson dont les paroles prennent tout leur sens alors que s’achève une année 2019 placée par Mohamed Majani sous le signe du vivre-ensemble, ce qui semble aussi être le cas de 2020 selon ses dires. “Imagine” évoque un monde sans pays ni frontière, sans religion, où tout le monde vivrait dans la paix. Des paroles à contre-courant de nombreux discours qui monopolisent l’espace médiatique, et que ces jeunes élus ont décidé de battre en brèche d’une seule voix au profit d’un message d’espérance.

Emotion aussi lors des traditionnelles remises de médailles et de prix aux anciens salariés et nouveaux retraités, comme (en photo) Sidi Saïndou qui a commencé comme agent d’entretien en 1985 pour finir agent de sécurité après 35 ans de mairie.

Les vœux se sont aussi tenus, et ce n’est pas rien, en présence de pointures du sport français ; les présidents des fédérations françaises de baseball et d’athlétisme, et le vice-président du comité olympique, venus constater l’état des équipements sportifs dans l’île.

Y.D.