POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), Monieur le Président, BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tel : +33 269621111.

E-mail : nassuria.baco-bacar@sieam.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur :

https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) de l’entité adjudicatrice

Eau.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Diagnostic de fonctionnement et étude préliminaire d’amélioration des performances des usines de production d’eau potable de Bouyouni et Ouroveni

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

71300000

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Type de procédure

Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : non

L’avis implique un marché public.

Division en lots : non

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 21 février 2020 – 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES

La prestation est réservée à une profession particulière : non

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candidature :

– Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :

– Formulaire DC1, Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l’adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix des prestations 40%

2: Valeur technique 60%

Une enchère électronique sera effectuée : non

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts des Jardins du Collège 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269621862. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

SIEAM BP 289 – ZI Kawéni , à l’attention de Cellule de la Commande Publique , 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. +33 269628417. E-mail

: babadi.mohamed.ahmed@sieam.fr. Fax +33 269615500.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

14 janvier 2020