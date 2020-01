POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), le Président, BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tel : +33 269621111. E-mail : babadi.mohamed.ahmed@sieam.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice

Assainissement

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Entretien des réseaux publics de collecte et ouvrages annexes – curage et vidange année 2020

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45234110

Lieu d’exécution

l’ensemble du territoire de Mayotte 97600 Mayotte

Code NUTS : FRY5

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : non

Des variantes seront prises en considération : non

L’avis implique un marché public.

Division en lots : oui

Il convient de soumettre des offres pour : tous les lots .

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 24 janvier 2020 – 12:00

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

la preuve d’une assurance pour risques professionnels

Capacité technique et professionnelle :

Mention des références travaux sur une période de 3 ans.

• Indication par l’opérateur économique des mesures de gestion environnementale que celui-ci pourra appliquer lors de l’exécution de l’accord-cadre.

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois dernières années

• une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution de l’accord-cadre

• Indication que l’opérateur économique peut fournir des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle qualité attestant de la conformité des produits à une norme ou spécifications techniques suivantes :Ceux afférents au marché en objet.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix de prestation 70%

2: Valeur Technique 30%

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

le Greffier du Tribunal Administratif de Mamoudzou les hauts des jardins de Collège 97600 Mamoudzou FRANCE.

Organe chargé des procédures de médiation

Tribunal Administratif de Mamoudzou les hauts des jardins de Collège 97600 Mamoudzou FRANCE.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT N° 1 : secteur de Mammoudzou

Description succinte :

curage et vidange (marché accord-cadre à bon de commande montant maximum est de 50 000 €)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

45232411

LOT N° 2 : secteur Rural

Description succinte :

curage et vidange ( marché accord- cadre à bon de commande montant maximum est 50 000 €

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

45232411

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

14 janvier 2020