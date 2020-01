Jacques Martial Henry présente à son tour sa liste à Mamoudzou

Samedi, Jacques Martial Henry présentait à Vahibé son programme pour les élections municipales à Mamoudzou. Sa liste “progrès pour tous” se veut économique, environnementale et sociale.

“Le programme est surtout économique et social. Il s’agit de relancer l’activité économique, et nous disons comment nous allons le faire. Nous demandons l’alignement de la dotation globale de fonctionnement sur le droit commun. A Mayotte nous n’en avons que 25%. Cela nous permettrait de baisser de 75% la fiscalité locale pour les particuliers comme pour les entreprises pour être en équilibre. Ce qui leur donne plus de marge pour investir. C’est un premier point.”

Ces investissements seraient bénéfiques au secteur privé.

“Deuxièmement, relancer l’activité privée dans le secteur du BTP, c’est réviser le plan local d’urbanisme. Aujourd’hui vous ne pouvez pas construire à plus de 11m, soit 3 à 4 étages maximum. Il faut permettre de construire en hauteur, notamment pour les promoteurs immobiliers.

Avec ces deux points, vous permettez aux collectivités aux promoteurs et aux particuliers d’investir dans l’immobilier. Ainsi, on relance le BTP, et c’est la création de beaucoup d’emplois dans le secteur privé.”

Un programme aussi social

“Nous souhaitons mettre en place des formations destinées aux jeunes dans le cadre de la mobilité auprès des pays de la région pour les former dans les domaines de l’art, du tourisme et de l’artisanat. Aujourd’hui un touriste qui vient à Mayotte repart avec une sculpture de maki de Madagascar car ici on ne sait rien faire.

Il y a aussi la valorisation des déchets pour produire de l’artisanat d’art. Nous souhaitons mettre en place une société publique locale dont la commune sera actionnaire et dont l’objectif sera de construire des hôtels et d’autres infrastructures. C’est 500 emplois que nous pourrons créer rien que dans les domaines de l’hôtel et de le restauration.”

Sur le plan environnemental, les projets sont variés.

“On envisage un parc botanique entre Vahibé et la maison du gouverneur pour valoriser les plantes emblématiques de Mayotte, ce parc pourra accueillir une foire gastronomique artisanale, où seront installés les jeunes formés et un écomusée sur les plantes aromatiques et médicinales.”

En résumé, la liste rêve d’une commune “propre, prospère et paisible”, et ça passe par l’environnement.

“Je suis président de l’association Mayotte Île Propre, on ne peut pas développer le tourisme si l’île n’est pas propre, et ça passe par l’éducation et une implication réelle des autorités communales, ce n’est ni un discours ni un slogan mais un investissement réel. C’est pourquoi nous parlons d’économie circulaire, les déchets constituent une matière première. Cela passe aussi par l’interdiction de certains produits qui polluent, comme les sacs plastiques et certains emballages.

Les bouteilles en verre peuvent, elles, être broyées pour que la poudre serve par exemple au BTP.”

Et la sécurité ?

“Sur la sécurité, qui est un élément très important, ça commence par la prévention, la mise en place de structures éducatives et culturelles avec des personnels formés : médiateurs, éducateurs, et créer un groupement d’intérêt public dans lequel la commune, l’Etat, la sécurité publique, les polices nationale et municipale et les associations puissent prendre part à une action transversale. But : lutter contre la consommation de stupéfiants et l’alcoolisme, nous souhaitons confier ces actions à un GIP ainsi que des actions de réinsertion. Enfin nous disons stop aux bidonville par des actions de relogement.

Nous sommes un mouvement progressiste de centre droit. D’où le nom progrès pour tous.”

Y.D.

Photos équipe de campagne