Air Austral va immobiliser son autre 787 pendant plusieurs mois

De nouvelles perturbations sont à prévoir dans le ciel de Mayotte. Après le Dreamliner aux couleurs de la Passe en S, c’est à celui floqué du Piton de la Fournaise de passer chez le garagiste.

Pour rappel, une ailette défectueuse dans les moteurs Rolls Royce avait nécessité des mois de travaux sur le premier appareil, occasionnant d’importantes modifications de vol en 2019 et l’affrètement d’appareils des compagnies Wamos et Aigle Azur.

Si les travaux ont bien été effectués sur cet avion, son jumeau qui assure les liaisons Réunion Bangkok est encore équipé de la pièce en question. Il est soumis à des boroscopes, une inspection poussée et régulière pour s’assurer que la sécurité n’est pas compromise. “Mais il faut de toutes façons procéder à son immobilisation pour remplacer les ailettes par des ailettes de nouvelles conception” indique Air Austral qui ne souhaite pas voir l’appareil interdit de vol à la pleine saison.

“On veut pouvoir le faire de façon préventive, le plus rapidement possible, entre février et juin pour que ça ne vienne pas impacter la liaison Mayotte-Paris.”

Pour procéder aux travaux nécessaires, “on a procédé à des changements de notre programme de vol de mi février à juin” indique la compagnie qui précise que ” cette année on va faire en sorte que les passagers puissent voyager sur des appareils Air Austral de manière à impacter le moins possible les passagers.”

Ainsi l’appareil affecté aux liaisons Réunion-Bangkok sera remplacé par un Boeing 777, à raison d’une rotation hebdomadaire au lieu de deux (mais il a environ le double de places à bord) tandis que les Mayotte-Réunion seront effectués par un 737.

Si cette décision a été prise pour permettre à Air Austral de maîtriser au mieux l’agenda des réparations, un doute subsiste sur la disponibilité des centres techniques.

“On dépend aussi des centres qui accueillent nos appareils pour effectuer les travaux nécessaires. Il est possible que le centre demande une immobilisation plus précoce, dès la fin de la semaine” indique Air Austral. Ainsi, les prochains jours pourraient voir la compagnie annoncer un changement des vols dès le week-end prochain. Le cas échéant, il n’y aurait “pas de modification de programme sur la période de la fin de semaine à février, on procéderait à un affrètement qui s’occupera des lignes Réunion Mayotte et Réunion Bangkok” assure Air Austral.

Y.D.