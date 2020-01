Devenir comédien professionnel, c’est désormais possible !

Une classe préparatoire aux grandes écoles d’art dramatique s’ouvre pour les jeunes ultramarins. L’occasion pour des Mahorais de devenir comédiens professionnels.

Dans un communiqué, la direction des affaires culturelles de Mayotte détaille le projet.

“L’Académie de l’Union, Ecole Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin et le Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin, ont initié depuis 2018 une Plateforme pour la formation à l’art dramatique dédiée aux Outre-mer visant à favoriser le développement et la circulation d’artistes ultramarins. Ce dispositif s’est traduit, entre autres, depuis septembre 2018 par la mise en œuvre d’une classe préparatoire à destination des jeunes issus des territoires d’Outre-mer. Cette formation a pour objectif, dans un souci d’égalité des chances, de favoriser l’accès des élèves ultramarins aux 13 écoles nationales supérieures d’art dramatique, tout en inscrivant leurs parcours dans une dynamique pédagogique qui prend en compte, par la rencontre avec des artistes, des formateurs et des pédagogues issus des territoires d’Outre-mer, la richesse de leur multiculturalisme.”

La promotion 2018-2019 a ainsi permis à Haïthouni HAMADA, de Mayotte, de rejoindre l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon et à El-Badawi CHARIF, également de Mayotte, d’intégrer L’Académie de l’Union à Saint-Priest-Taurion.

Si cela est une opportunité de rejoindre une académie d’art dramatique en métropole, c’est aussi (voire surtout ?) une chance d’apporter sa propre culture pour enrichir ladite école.

“En complément de cette démarche de préparation aux grandes écoles de théâtre, il s’agit aussi de créer une dynamique de formation et d’échange qui favorise le développement culturel local. Cette dimension essentielle du développement territorial a motivé l’engagement de la Direction des Affaires Culturelles de Mayotte, du Collectif Les Arts Confondus et du Centre Universitaire de Recherche et de Formation (CUFR) de Mayotte dans ce projet impulsé en métropole mais solidaire des enjeux ultramarins :

– en partenariat avec le CUFR de Mayotte, Carolina Pécheny, comédienne, metteuse en scène et intervenante à L’Académie de l’Union, animera un stage de préparation au concours d’entrée de la classe préparatoire intégrée les jeudi 6 et vendredi 7 février 2020 au CUFR de Mayotte ;

– en partenariat avec la Direction Affaires Culturelles de Mayotte et Le Collectif Les Arts Confondus, Paul Golub, responsable pédagogique de L’Académie de l’Union, animera un stage collectif en amont du concours d’entrée de la classe préparatoire intégrée à Mayotte (avril 2020).”

Le prochain concours d’entrée de cette classe préparatoire aura lieu les 17 et 18 avril 2020 au Lycée Nord de Mamoudzou, pour une année préparatoire en 2020/2021.

La clôture des inscriptions au concours est fixée au mardi 7 avril 2020

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :

> à Mayotte : concourscpi.limoges2020@gmail.com

Thomas Bréant – Tél. 06 39 03 63 00

Cécile Bruckert – Tèl. 06 39 20 45 69 > en métropole :

heloise.belloir@theatre-union.fr

Héloïse Belloir – Tél. +33 (0)6 88 17 42 03

(coordinatrice de la plateforme pour la formation à l’art dramatique dédiée aux Outre-mer)

Pour plus d’infos : https://www.facebook.com/Dac-Mayotte-1604004509860962/

Y.D.