Coupure d’eau à Mtsamboro

SMAE – Mahoraise des Eaux informe sa clientèle que des perturbations sur la distribution d’eau potable pour cause casse sur le réseau, seront enregistrées

ce jour, vendredi 10 janvier 2020 dans les quartiers suivants du village de

Mtsamboro : Marbouze, Foumbani, Madiana haut et bas, lotissement gendarmerie

dans la commune de Mtsamboro.

Nos équipes sont mobilisées et font le maximum pour un retour à la normale prévu

ce jour aux alentours de 14h00.

Nous conseillons aux clients lors de la remise en eau de :

– Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire

– De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine)

dans la première demie journée suivant la remise en eau.

JDM Communiquez avec le JDM Envoyer