SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Ville de Mamoudzou (976), Numéro national d’identification : 20000883700011, Contact : Le Maire Monsieur Mohamed MAJANI,

Boulevard Halidi Sélémani BP 01, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. : +33 269639100. Fax : +33 269639134. Courriel :

commande-publique@mairiedemamoudzou.fr. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :http://www.mamoudzou.yt/

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : ACQUISITION ET LIVRAISON DE MOBILIERS ET ACCESSOIRES SCOLAIRE

II.1.2) Code CPV principal

39160000

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.1.4) Description succincte

La présente consultation concerne : L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON DE MOBILIERS ET ACCESSOIRES SCOLAIRE

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

06 janvier 2020

VI.6) RÉFÉRENCE DE L’AVIS ORIGINAL

Référence de l’avis au JO : 2020/S002-001179 du 2020-01-03

SECTION VII : MODIFICATIONS

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2)Texte à rectifier dans l’avis original

Numéro de section : IV.2

Endroit où se trouve la date à rectifier : V.2.2

Au lieu de : vendredi 31 janvier 2020 – 17:00

Lire : vendredi 07 février 2020 – 17:00

VII.2) Autres informations complémentaires