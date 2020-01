SECTION I : ENTITÉ ADJUCATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. : +33269628417.

Fax : +33 269615500.

Courriel : anrafat.massoundi@sieam.fr. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :http://www.interco-outremer.fr/communautes/sieam/

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Autre(s) activité(s) : Assainissement

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Concession du service d’assainissement collectif du Syndicat Inetrcommunal d’eau et d’Assainissement de Mayotte

II.1.2) Code CPV principal

90400000

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte

La mission de concession de service public comprend : l’exploitation des infrastructures d’assainissement collectif de façon à assurer la continuité de service aux usagers dont l’entretien, la surveillance et les réparations des installations suivantes : les réseaux de collecte des eaux usées, les postes de relèvement, les stations d’épuration, la réalisation des travaux prévus au contrat, la tenue à jour de l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel du service et le recueil et le traitement des informations relatives aux fonctionnement des installations et l’exécution des services, la conduite des relations avec les usagers du service, la facturation et les recouvrements des redevances, la fourniture régulière et sur demande de toutes informations et synthèses sur la gestion et le fonctionnement technique etfinancier du service.

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché (Accord pour publication : oui)

3625641 euros

II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90400000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

La mission de concession de service public comprend : l’exploitation des infrastructures d’assainissement collectif de façon à assurer la continuité de service aux usagers dont l’entretien, la surveillance et les réparations des installations suivantes : les réseaux de collecte des eaux usées, les postes de relèvement, les stations d’épuration, la réalisation des travaux prévus au contrat, la tenue à jour de l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel du service et le recueil et le traitement des informations relatives aux fonctionnement des installations et l’exécution des services, la conduite des relations avec les usagers du service, la facturation et les recouvrements des redevances, la fourniture régulière et sur demande de toutes informations et synthèses sur la gestion et le fonctionnement technique et financier du service.

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : non)

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : non

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2018/S208-475076

IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation

Le pouvoir adjudicateur n’attribuera aucun autre marché sur la base de l’avis de préinformation ci-dessus

Section V : Attribution

LOT / Marché N°1 : Attribué

Intitulé : Concession du service d’assainissement collectif du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

19 juillet 2019

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 2

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

SMAE (Société Mahoraise des Eaux), Numéro national d’identification : 05439201400020, ZI KAWENI BP22, 97600, MAMOUDZOU ,

FRANCE.

Tél : +33 269611142.

Fax : +33 269611377.

Courrier électronique : contact@mahoraisedeseaux.com.Code NUTS : FRY50.

Adresse internet : https://www.mahoraisedeseaux.com

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : oui)

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 3625641 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : non

Pays : MAYOTTE

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE.

Tél. +33 269611856.

E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Fax +33 269621862.

Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

Tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269621862. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

07 janvier 2020