Point de situation sur la coupure d’eau à Mamoudzou

SMAE – Mahoraise des Eaux informe sa clientèle que suite à un incident technique survenu la nuit du 09/01/2020 au réservoir de Maji Haut, des manques d’eau seront enregistrées sur le réseau de distribution des villages des communes suivantes : Mamoudzou : Kawéni village,,ZI kaweni, ZI Nel, Toute nationale Massakini, La geaole, Mtsapéré : Balamangua, Mandzarssouwa, Doujani 1, Doujani 2, Kalafouba, Maenventana, Ambassadeur, Bonovo, Mtsapéré,Babossalam, Dahilou, Massimoni, Bellevue, vanin,Mroahandra, Passamanty :,Gnabotiti, Mohogoni, Marindrini, Dzaoudzi Labattoir : Badamiers, Foungoujou, Réfugiés, Bambao, Totoroza, Four à chaux, Lavigie, Mouzedalifa, Mbouyoujou, Brazaville, Potéléa, Pamandzi Keli et Moya Pamandzi : La vigie, aéroport, Route nationale 4, Sadranangué, Jardin, Radio Dziani, saranvangue,Chandrani, Bohoni,Quartier Smiam et la Ferme. La remise en eau est prévue ce jour aux alentours de 22h00. Par mesure de prévention des risques sanitaires, nous conseillons aux clients lors de la remise en eau de : – Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire – De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

