Coupures d’eau à Koungou, Mamoudzou et Petite Terre

SMAE – Mahoraise des Eaux informe sa clientèle que suite à un incident technique survenu

cette nuit au réservoir de Maji Haut, des manques d’eau seront enregistrés ce jour jeudi 9 janvier 2020 sur le réseau de distribution des villages des communes suivantes :

Koungou : Majicavo Koropa, Bandrajou, Pare lahari, Carrière, Pointe Koungou, quartier Alambic, Baobab, Koungou côte Nord, Karoboina, Hameau du récif, Makala, Majicavo Lamir, 3 vallées, Dispensaire Koungou, Tanaraki Koungou, 3 vallées, Hauts vallons, Bamkolo, Val fleuri, Plage du pendu

Mamoudzou : Kawéni village,,ZI kaweni, ZI Nel, Toute nationale Massakini, La geaole,

Mtsapéré : Balamangua, Mandzarssouwa, Doujani 1, Doujani 2, Kalafouba, Maenventana, Ambassadeur, Bonovo, Mtsapéré,Babossalam, Dahilou, Massimoni, Bellevue, vanin,Mroahandra, Passamanty :,Gnabotiti, Mohogoni, Marindrini,

Dzaoudzi Labattoir : Badamiers, Foungoujou, Réfugiés, Bambao, Totoroza, Four à chaux, Lavigie, Mouzedalifa, Mbouyoujou, Brazaville, Potéléa, Pamandzi Keli et Moya

Pamandzi : La vigie, aéroport, Route nationale 4, Sadranangué, Jardin, Radio Dziani,

saranvangue,Chandrani, Bohoni,Quartier Smiam et la Ferme.

Par mesure de prévention des risques sanitaires, nous conseillons aux clients lors de la

remise en eau de :

– Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire

– De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la

première demie journée suivant la remise en eau.

La direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par ces perturbations.