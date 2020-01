Un scooter chanceux : trois fois volé, trois fois retrouvé

Il est des scooters qui, bien domestiqués, reviennent toujours à leur propriétaire. C'est le cas de celui-ci, volé à trois reprises en à peine plus d'un an, et à chaque fois restitué à sa propriétaire grâce à la sagacité des forces de l'ordre et des riverains.

“Il a la baraka ce scooter.” En apprenant que son véhicule avait été retrouvé, dimanche dernier, sa propriétaire n’en a pas cru ses oreilles. Le vendredi soir, le deux-roues lui était dérobé à Pamandzi alors qu’elle participait à une soirée. L’oeil vif des gendarmes a permis de le récupérer. Là où l’histoire sort de l’ordinaire, c’est que le véhicule, un 50cm cube, a été ainsi volé et retrouvé trois fois en un an et demi !

“La première fois c’était à Passamaïnty devant la Bouquinerie, pendant une conférence”, relate la propriétaire. “Une bouéni est entrée et a annoncé que quelqu’un avait volé un scooter, la BAC est très vite venue et en 10 minutes ils avaient retrouvé le scooter dans une ruelle”.

“La deuxième fois c’était dans la nuit à Labattoir, alors que la chaîne était mise. Quand je suis allée porter plainte auprès des gendarmes le lendemain matin, ils l’avaient déjà retrouvé dans la nuit.” Cette fois-ci encore, la bienveillance d’habitants couplée à la vitesse de réaction des forces de l’ordre a permis une issue heureuse.

“Des habitants de la Vigie avaient repéré un groupe suspect, ils ont prévenu la police municipale qui a appelé les gendarmes. Quand ils sont arrivés, les individus qui étaient en train d’essayer de briser la chaîne se sont enfuis à pieds.”

Le scooter malmené par ses voleurs

Ce qui nous amène au vendredi trois janvier. “La dernière fois, c’était vendredi soir à Pamandzi, au petit matin mon scooter avait disparu” raconte la propriétaire. Cette fois en allant déposer plainte, elle n’a guère d’espoir de retrouver le véhicule. Et pourtant.

Durant le week-end, des gendarmes en patrouille passent sans la savoir à proximité du scooter volé. Cette fois c’est l’attitude des voleurs qui les a trahis.

“Les voleurs qui roulaient avec le scooter ont fait demi tour et se sont enfuis, ça a mis la puce à l’oreille des gendarmes”. En prêtant plus attention à ce deux-roues qui faisait demi-tour, un autre indice a convaincu les militaires de le prendre en chasse. “Comme en plus il n’y avait plus de plaque à l’arrière, ils ont su qu’il était volé” explique la plaignante. Pourchassés, les voleurs ont préféré abandonner le scooter et partir à pieds. Les gendarmes ont chargé le deux-roues dans leur véhicule et l’ont ramené à la gendarmerie de Pamandzi où, une fois de plus, il a pu retrouver sa propriétaire. Il ne s’en est toutefois pas sorti indemne. Phare arrière brisé, phare avant démonté, neiman et boîte à gants défoncés valent à la jeune femme plusieurs centaines d’euros de frais de réparation. Mais toujours moins qu’un rachat à neuf.

Y.D.