Plus qu’un mois pour s’inscrire sur les listes électorales

Communiqué de la préfecture :

“Les élections des conseillers municipaux et communautaires auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars en cas de second tour.

Lors de ces scrutins, les listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique (REU).

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales en vue de participer au scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.



Les électeurs sont invités dès à présent à vérifier leurs inscriptions sur les listes électorales.

S’ils ne sont pas inscrits, ils peuvent à tout moment, déposer leur demande d’inscription en ligne sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr.

Le dépôt ou la transmission des demandes d’inscription à la commune reste possible.”