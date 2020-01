Appel à la grève générale ce jeudi

Cinq syndicats appellent à une manifestation unitaire ce jeudi contre la réforme des retraites. Le premier appel émane de l’intersyndicale composée de FO, de la CGTMa, de la CFDT et de Solidaires. ” Nos syndicats s’opposent fermement à ce projet, exigent son retrait immédiat et appellent l’ensemble des travailleurs, du public comme du privé, à poursuivre ensemble une journée de mobilisation le jeudi 09 janvier 2020″ écrivent les quatre organisations de concert. Ils veulent notamment le retrait de la retraite à points “dont rien ne garantit la valeur” ni ” le montant de la pension”.

L’intersyndicale exprime aussi son souhait de voir avancer à Mayotte plusieurs dossiers sociaux au delà de la seule réforme des retraites. Elle réclame notamment l’application “immédiate” du code de la sécurité sociale, “la mise en place immédiate de la retraite complémentaire”, “l’application à Mayotte des conventions collectives nationales” ainsi que “la revalorisation de la carrière des anciens agents de la CDM en reprenant en compte

leur ancienneté générale de services”. “Le maintien de la bonification outremer” et

“le maintien et l’application à toutes et tous de l’Indemnité Temporaire de Retraite” sont aussi au menu des revendications.

Le rendez-vous est fixé de jeudi 09 janvier 2020 à 09h00 sur la place de la République à Mamoudzou.

La FSU s’engagera “dès le retour des vacances”

Dans un communiqué distinct, la FSU Mayotte regrette “la période de vacances scolaires qui complique la mobilisation au niveau local” mais “soutient les actions qui seront menées le 9 janvier notamment. Elle appelle à maintenir la pression sur le gouvernement jusqu’au retrait de cette funeste réforme. ” Si elle n’appelle pas ouvertement à la mobilisation, “La FSU Mayotte informe ses sympathisants, adhérents, et militants qu’elle s’engagera dans les journées qui seront fixées dès le retour des vacances.”

Par ailleurs, “la FSU Mayotte rappelle qu’elle tient à la reprise en compte de l’AGS des anciens fonctionnaires de la CDM, au maintien de la bonification hors Europe et au versement de l’ITR aux fonctionnaires retraités à Mayotte”.

