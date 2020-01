Une SARL MAYOTTE CORPORATION ETUDES

& CONCEPTION à capital variable a été

constituée. Capital: 1000 € Capital min: 200 €.

Capital max: 1000 € Siège: 9 Chemin Mangazaina

97630 Mtsamboro Objet: Developper le travail

manuel à mayotte et redonner de l’espoir à tout un

peuple en favorisant le travail architectural et

commercial et surtout travailler avec les

entreprises du b t p pour professionnaliser ce

domaine . Durée: 99 ans . Gérance: Aboul

Hassani Abeine, 9 Chemin Mangazaina, 97630

Mtsamboro RCS: TRIBUNAL MAMOUDZOU

