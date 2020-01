L’Insee se penche sur le cadre de vie et la sécurité à Mayotte

Réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) en partenariat avec l’ONDRP et le SSMSI, l’enquête « Cadre de vie et sécurité » vise à collecter des informations auprès des habitants permettant ainsi d’analyser comment ils perçoivent leur cadre de vie. Menée chaque année depuis 2007 en métropole, elle aura lieu pour la première fois à Mayotte.

Les chiffres officiels sont souvent critiqués par une frange de la population, qu’il s’agisse de sécurité ou de cadre de vie, la situation est généralement jugée plus grave que ce qui est présenté. Pour la première fois à Mayotte, l’Insee va se pencher sur le ressenti de la population.

Pourquoi cette enquête ?

L’enquête « Cadre de vie et sécurité » permet de mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et d’évaluer l’insécurité ressentie. Elle permet également de dénombrer les atteintes aux biens et aux personnes, d’en décrire les circonstances et les conséquences. La délinquance subie ne correspond pas toujours à celle qui est enregistrée officiellement car toutes les atteintes ne sont pas suivies d’un dépôt de plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. En questionnant directement la population, l’enquête CVS éclaire sur la réalité vécue par les victimes et met en perspective les données administratives qui relèvent uniquement des dépôts de plainte. Que vous ayez été victime de délinquance ou non, il est très important que vous répondiez à cette enquête, afin de permettre la meilleure représentativité de la population et d’assurer ainsi la qualité statistique des résultats.

Comment va se dérouler l’enquête ?

L’enquête va être réalisée auprès de 3 000 foyers qui ont été tirés au sort sur l’ensemble du territoire. Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee, prendra contact avec les habitants concernés. Dans chaque logement, il ou elle réalisera l’enquête sur un ordinateur sécurisé. Au cours de l’entretien, une personne sera sélectionnée aléatoirement dans le logement, elle seule devra répondre à la suite du questionnaire. Comme la loi en fait la plus stricte obligation, vos réponses resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques. Cette enquête, à caractère obligatoire, est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par le Conseil national de l’information statistique (Cnis). L’Insee vous remercie d’avance de votre participation.

Une enquête réalisée par l’Insee en partenariat avec l’ONDRP et le SSMSI

À propos de l’Insee

L’Insee collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l’économie et la société françaises. Il est une direction générale du ministère de l’Économie et des Finances implantée dans l’ensemble du territoire français, dont les salariés sont des agents de l’État. L’Insee conduit ses travaux en toute indépendance professionnelle.

À propos de l’ONDRP

L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) est un département de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la Justice. Il est doté d’un conseil d’orientation chargé d’assurer l’indépendance de ses travaux. Il a comme activité principale la production et la diffusion de statistiques sur la criminalité et la délinquance. L’ONDRP inscrit ses travaux dans le cadre de la statistique publique et du code des bonnes pratiques de la statistique européenne. L’ONDRP est co-maîtrise d’ouvrage de l’enquête CVS depuis sa création en 2007.

À propos du SSMSI

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a été créé en 2014 au sein de l’administration du ministère de l’Intérieur. Il est placé sous l’autorité fonctionnelle conjointe des directeurs généraux de la police nationale (DGPN) et de la gendarmerie nationale (DGGN) et rattaché organiquement à la direction centrale de la police judiciaire de la DGPN. Le SSMSI met à disposition du grand public des données statistiques et d’analyses sur la sécurité intérieure et la délinquance, dans le respect des règles techniques et déontologiques de fiabilité et de neutralité de la statistique publique. Le SSMSI est co-maîtrise d’ouvrage de l’enquête CVS depuis 2015.