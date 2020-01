Les vols UU277 et UU276 annulés en raison d’un problème électronique sur le 787

Ce n’est “pas une panne technique” qui immobilise cette fois le Dreamliner mais une anomalie électronique. Le résultat pour les passagers est le même puisque le vol Mayotte-Réunion de ce soir et le retour Réunion Mayotte, sont tous deux annulés et reportés à demain.

La compagnie explique qu’il s’agit de la vérification des logiciels de l’appareil qui empêche son décollage.

“Notre Boeing 787 arrivé de Paris ce matin à Mayotte devait faire une rotation par La Réunion avant de repartir à Mayotte”, explique Air Austral. “Il a été comme toujours examiné par nos équipes techniques, notamment les softwares (logiciels). Or, on a un problème de chargement des softwares. Pour décoller il faut que tous les voyants soient opérationnels. Si un voyant affiche une anomalie, il faut recharger jusqu’à ce que ça soit validé. Depuis ce matin, on fait des rechargements, et tous les voyants ne sont pas bons” nous indique la compagnie. “Vu l’heure on ne sera pas capables d’opérer la rotation entre Mayotte et La Réunion des vols UU277 et UU276, mais le vol UU 977 Mayotte Paris sera assuré normalement.”

Les passagers prévus sur les rotations annulées (UU277 et UU276) sont reportés sur un vol demain (mercredi), “les passagers seront contactés directement par message. Les passagers déjà à l’aéroport sont pris en charge par la compagnie” assure cette dernière.