Le recteur Gilles Halbout nommé à la tête de la région académique de Mayotte

Nouvelle administration, nouveau titre. Ne l'appelez plus vice-recteur, Gilles Halbout est depuis ce lundi recteur de la région académique de Mayotte, un nouveau statut pour l'éducation nationale dans le département qui gagne en autonomie.

Le vice-rectorat n’est plus, vive la région académique de Mayotte. Et à sa tête, c’est sans surprise l’ex vice-recteur et désormais recteur à part entière Gilles Halbout qui vient d’être nommé en Conseil des Ministres.

La décision vient d’être ainsi formalisée :

“Sur proposition du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation :

– M. Gilles HALBOUT, professeur des universités, vicerecteur de Mayotte, est nommé recteur de la région académique de Mayotte, recteur de l’académie de Mayotte”