Il faudra attendre pour le changement de décennie

Contrairement à une idée reçue, nous ne venons pas d'entrer dans les "années 2020", et les "années 2010" se poursuivent encore un an. Une particularité du calendrier qui mérite explication.

La question se pose tous les 10 ans : quand change-t-on de décennie ? Si la réponse peine à s’ancrer dans les esprits, c’est qu’elle va à l’encontre de la logique élémentaire. En effet, un enfant qui naît est dans sa première année entre zéro et un an. Il est donc dans sa 10e année à neuf ans. Car il est bien né en “l’an zéro” de sa propre vie.

Mais les années telles que nous les comptons usuellement participent du calendrier grégorien (du nom du pape Grégoire qui l’a mis en place en 1582). Ce calendrier est dit solaire, un compte un an par tour de la Terre autour du Soleil, et une journée par tour de la Terre sur elle-même. Pour compenser l’inexactitude de ce mode de calcul des dates, on rajoute un jour tous les quatre ans : ce sont les années bissextiles, comme en 2020 ! On aura donc un 29 février cette année.

Pas d’an zéro

Mais alors pourquoi cette année 2020 ferait-elle partie de la décennie 2010’s ? Simplement parceque le calendrier grégorien ne commence pas en l’an zéro, mais en l’an 1 ! Car même si les Babyloniens, les Indiens puis les Arabes se sont appropriés le zéro, les occidentaux ont mis plus de temps. A la fin des années 1500, l’Eglise a fait le choix de confirmer (avec quelques années de marge d’erreur) la naissance de Jésus en l’an 1, et non en l’an zéro. La première année du calendrier court donc de l’an 1 à l’an 2. La première décennie, de l’an 1 à l’an 11. La deuxième ne commence donc pas en l’an 10 mais bien en l’an 11, 10 ans après la première, vous suivez toujours ?

Hé bien 2000 ans plus tard, la même logique s’applique encore. 2020 n’est encore que la dernière année de la décennie 2010 (pardon, 2011 du coup), et le changement de décennie n’interviendra que dans un an. Cela méritera bien une petite fête non ?

Y.D.