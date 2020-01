ORGANISME ACHETEUR :

Ville de Mamoudzou (976)

Correspondant : Aminati ABDALLAH HASSANI , Boulevard Halidi Sélémani BP 01, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269639100. Fax +33 269639134. Courriel : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr.

URL : http://www.mamoudzou.yt/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

La présente consultation concerne : L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON DE MOBILIERS ET ACCESSOIRES

Type de marché : fournitures

Classification CPV : 39160000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Mobiliers et accessoires pour les établissements scolaires du canton 1 Mobiliers et accessoires pour les établissements scolaires du canton 1 de la Commune de Mamoudzou

Lot n° 2 : Mobiliers et accessoires pour les établissements scolaires du canton 2 Mobiliers et accessoires pour les établissements scolaires du canton 2

Lot n° 3 : Mobiliers et accessoires pour les établissements scolaires du canton 3 Mobiliers et accessoires pour les établissements scolaires du canton 3

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Voir le règlement de consultation

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir le règlement de consultation

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir le règlement de consultation

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure ouverte

Date limite de réception des offres :

Vendredi 31 janvier 2020 – 17:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 19-192996 (envoyé le 31 décembre 2019).