Expulsions à tort : un dispositif pour “gommer les erreurs”

Le père d'un enfant polyhandicapé qui avait été arrêté et expulsé à tort à la mi-août a de nouveau été arrêté cette semaine. Un nouveau dispositif de contrôle et d'alerte a permis sa libération. La préfecture veut être "irréprochable" et "gommer les erreurs qui ont été commises".