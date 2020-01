La Ville de Mamoudzou recrute un agent de Développement Local. L’agent de Développement Local coordone et accompagne des projets de développement, dresse des bilans et évaluations de projets, anime la relation à la population et est chargé de la gestion admnistratif.

MISSIONS :

– Réaliser des diagnostics partagée entre acteurs institutionnels

– Recenser besoins et attentes des acteurs locaux

– Alerter sur les risques juridiques

– Proposer des modalités de mise en oeuvre des projets locaux

– Conseiller les porteurs de projets

– Manager des projets

– Elaborer des cahiers des charges et évaluer les résultats

– Identifier et mobiliser des partenariats strategiques

– Rédiger des conventions de partenatenariats

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché Territorial

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le vendredi 17 janvier 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 1er février 2020.