PUBLICATION DE POSTE RESPONSABLE ADMINISTRATIF (VE) ET FINANCIER (ÈRE)

La Ville de Mamoudzou recrute un (une) Responsable Administratif (ve) et financier (ère). Rattaché à la Direction Génerale Adjoint de Service Technique sous l’autorité de la direction de la logistique et des moyens, le titulaire du poste aura pour mission principale, la gestion administrative et financière de sa direction. Il aura également des missions annexes de suivi de la gestion budjetaire de sa direction.

MISSIONS :

– Préparer l’ensemble des pièces des marchés de sa direction

– Réalisation et suivi des dossiers de demande de financement

– Assurer la coordination avec la direction des finances de la ville

– Classement et mises à jour des dossiers

– Suivi des dépenses engagées pour le fonctionnement de la mission

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché Territorial

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le lundi 6 janvier 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 01 février 2020.