Insolite : Mohamed Majani troque le costard pour le kevlar

Mohamed Majani, maire de Mamoudzou, a fait une virée en ville avec ses policiers municipaux pour la nuit du Nouvel An. Il s’agissait selon la mairie qui a communiqué sur cette sortie de venir “encourager les équipes et passer une partie de la soirée avec elle pour se rendre compte du dispositif mis en place”. En troquant le costard pour un gilet en kevlar, le maire s’offre un petit coup de com avant ses derniers vœux de la mandature.

