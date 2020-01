ORGANISME ACHETEUR :

GIP CARIF OREF (976)

Correspondant : YOUSSOUF MOUSSA, Site de la Cité des Métiers, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269643846. Courriel : nmoustadirani@gipco976.fr. URL : http://infomaecha-mayotte.fr/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Le présent marché a pour objet une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement individualisé à la certification des organismes de formation du territoire volontaires et répondant à leurs obligations légales et réglementaires en tant que dispensateurs de formations.

Accompagnement à la certification des organismes de formation de Mayotte

Type de marché : Services : Services d’éducation et de formation professionnelle

Lieu principal d’exécution : GIP CARIF OREF, SITE DE LA CITE DES METIERS, Rue du Lycée Younoussa BAMANA 97600

Mamoudzou

Classification CPV : 80530000

Durée du marché ou délai d’exécution : 10 mois.

Durée de validité des offres : Jusqu’au 04 février 2020.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Conditions propres aux marchés de service : Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles

des membres du personnel chargés de la prestation.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure concurrentielle avec négociation

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 02 mars 2020

Date limite de réception des offres :

Lundi 03 février 2020 – 12:00

Date limite de réception des candidatures : Lundi 03 février 2020 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Informations complémentaires : GIP CARIF OREF SITE DE LA CITE DES MÉTIERS , Contact : YOUSSOUF MOUSSA , 97600

Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 0269643846. Courriel : nmoustadirani@gipco976.fr. URL : https://www.marches-securises.fr/.

Renseignements d’ordre technique :

GIP CARIF OREF MAYOTTE GIP CARIF OREF, SITE DE LA CITE DES METIERS, Rue du Lycée Younoussa BAMANA , à l’attention de Madame Moustadirani Naima , 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269643846.

Envoi des offres ou des candidatures :

GIP CARIF OREF SITE DE LA CITE DES METIERS , Contact : YOUSSOUF MOUSSA , à l’attention de YOUSSOUF MOUSSA , 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 0269643846.

Courriel : nmoustadirani@gipco976.fr.

URL : https://www.marches-securises.fr/.

Avis de marché BOAMP n° : 19-192923 (envoyé le 30 décembre 2019).