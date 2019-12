Une touriste française attaquée par un requin aux Seychelles

Un drame a frappé les Seychelles ce dimanche 29 décembre. Alors qu’elle nageait au large de Praslin, une touriste française de 45 ans a été grièvement blessée au bras par un requin. Transportée à l’hôpital, elle y a subi une opération, mais son pronostic vital n’est heureusement pas engagé. Les attaques de requins aux Seychelles sont rares, la dernière date de 2011 et avait causé la mort de deux touristes, un français et un britannique. Selon les autorités seychelloises, la zone où se baignait la touriste, un peu plus froide qu’ailleurs dans l’archipel, peut attirer les requins pendant la reproduction…L’administration de la sécurité maritime de l’archipel a encerclé l’endroit, où la baignade est pour le moment interdite, et mène des recherches

