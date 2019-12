Les voulés en famille privilégiés pour la Saint-Sylvestre

Le réveillon de la Saint-Sylvestre approche et la population mahoraise achève les derniers préparatifs. Comme chaque année, ce sont les voulés en famille qui ont le vent en poupe pour le passage à l’année suivante.

« Mabawas, bananes et manioc », tel est le menu privilégié de la population mahoraise pour le réveillon de la Saint-Sylvestre que la plupart passeront chez eux, en famille. Le lendemain en revanche, un grand nombre de familles se retrouveront sur les différentes plages de l’île comme c’est la tradition à Mayotte. Inchati, jeune maman de 3 enfants, nous explique pourquoi elle préfère fêter ce moment chez elle : « Je préfère éviter les sorties car il y a beaucoup d’imprudences sur les routes la nuit de la Saint-Sylvestre. En outre, il risque fortement de pleuvoir alors autant rester chez soi ». Question menu, certains habitants de Mayotte vont sortir le grand jeu avec foie gras, magrets de canard ou beignets aux crevettes et, bien sûr, champagne ! « On ne peut pas forcément avoir les mêmes mets qu’en métropole, mais cette soirée nécessite quand même qu’on fasse un effort ! », affirme Lisa, rencontrée alors qu’elle faisait ses courses au jumbo Score de Petite-Terre.

D’autres personnes, en revanche, préfèrent célébrer cette fin d’année avec leurs amis. « Je suis invitée chez une amie qui a une grande terrasse. Après le repas, nous sortirons nous amuser », a déclaré Mansoib, 32 ans. Natif de Petite-Terre, ce jeune homme privilégiera bien sûr la boîte de nuit Le Ninga pour fêter la nouvelle année, mais il compte ensuite faire la tournée des boîtes de nuit de Grande-Terre telles que le Mahaba, le Zénith ou le Bar Fly. « A cette occasion, il faut souhaiter la bonne année à tout le monde ! », explique-t-il. Toute la population ne compte donc pas passer le réveillon à la maison et la nuit de la Saint-Sylvestre promet d’être quand même animée !

Les bivouacs sur la plage également prisés

Le bivouac sur la plage est une autre alternative au Réveillon chez soi ou au restaurant. David, 20 ans, nous explique qu’il va prendre son voilier pour naviguer jusqu’à l’îlot Bandrélé où il bivouaquera avec des amis. Il n’est pas le seul à avoir cette idée et les différents îlots de Mayotte promettent d’être très peuplés pour la nuit de la Saint-Sylvestre ! « C’est sympa de passer le réveillon au bord de l’eau. Nous sommes à Mayotte alors autant en profiter ! », nous affirme le jeune homme. En tout cas, qu’ils le passent en famille, entre amis, au restaurant ou au bord de l’eau, les habitants de Mayotte comptent bien fêter dignement le passage à la nouvelle année en s’amusant autant que possible !

L.D