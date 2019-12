POUVOIR ADJUDICATEUR

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), Le Président, BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou , FRANCE. Tel

: +33 269621111. E-mail : babadi.mohamed.ahmed@sieam.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Assainissement

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

accord-cadre mono attributaire à bon de commande de création de branchement sur le réseau public de collècte

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

39350000

Lieu d’exécution

territoire de Mayotte (Nord-Sud) 97600 Mamoudzou

Code NUTS : FRY5

Caractéristiques principales

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

Informations sur l’attribution du marché

Critères d’attribution retenus :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix de prestation 60%

2: Valeur technique 40%

Une enchère électronique a été effectuée : non

Attribution :

LOT N° 1 : attribué

Intitulé :

accord-cadre à bon de commande mono attributaire de création de branchement sur le réseau public de collecte existant 2019 lot n°1

Date d’attribution du marché : 27 novembre 2019

Nombre total d’offres reçues : 5

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

SARL MAMI , Rue de Badamier plage M’tsahara , 97630 , M’TSAMBORO , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Montant max annuel : 250000 euros

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 2 : attribué

Intitulé :

Accord-cadre à bon de commande mono attributaire de création de branchement sur le réseau public de collecte existant 2019 lot n°2

Date d’attribution du marché :

27 novembre 2019

Nombre total d’offres reçues : 6

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

ALI MADI SAID , B.métallerie Quartier Padzabi , 97620 , BOUENI , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Montant max annuel : 250000 euros

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Le Greffier du Tribunal Admnistratif de Mamoudzou , Rue les hauts des jardins de Collège , 97600 Mamoudzou , FRANCE.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

Tribunal Admnistratif de Mamoudzou , Rue les hauts des jardins de Collège , 97600 Mamoudzou , FRANCE.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

27 décembre 2019